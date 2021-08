Efter 'blackface'-fest: Opfordrer til dialog

- De kan feste, som de har lyst, men jeg forstår kritikken. Hvordan kommer man frem til en kostumefest, hvor man enten er slave i lænker eller slaveejeren, torturudøver, menneskerettighedsforbryder? Og til dem der ikke forstår kritikken, kan man spørge: Hvad ville din reaktion være, hvis temaet var Schindlers List og deltagerne klædte sig ud som Hitler eller en jøde i lænker?

Sådan lyder kritikken fra Khaterah Parwani, der er dansk samfundsdebattør og har blandet sig i debatten på både Facebook og Instagram.

Opslaget omhandler et heftigt diskuteret billede af en mand, der har malet sig sort og med paryk på med sort, krøllet hår. Manden tager imod gæsterne til William Friis' fødselsdag, som hans far, Carsten Friis, har afholdt.

Det er ikke nok

Og selvom Carsten Friis, ejer af Billi Bi, har beklaget og taget afstand fra racisme, bør han i stedet gå i dialog med kritikerne, ifølge Khaterah Parwani.

- Er det ikke nok, at Carsten Friis beklager i en besked på Facebook?

- Nej, det synes jeg ikke. Hvis jeg var ham, havde jeg valgt at gå i dialog med mine kunder. Forestil dig at temafesten var ISIS-krigere og deres slaver? Eller klæd dig ud som Hitler næste gang og tag en jøde under armen? Det her kan man ikke reducere til identitetspolitik, for jeg nægter at tro, at Friis kunne finde på at holde temafester med hitlerkostumer eller ISIS-kostumer. Det her handler om grundlæggende respekt for slaveriets ofrer.

Khaterah Parwani henviser til markedets spilleregler, når det kommer til dem, der vælger at boykotte Billi Bi.

- Det var en privat fest, er det ikke at overreagere, når man går direkte efter skofirmaet Billi Bi?

- Han repræsenterer skofirmaet, og Carsten Friis kender spillereglerne. Forbrugerne bestemmer selv, hvor de vil handle. Hvis han vil have mit råd, så bør han tage dialogen med kritikerne. Vi bliver alle klogere af at tale sammen.

Carsten Friis sendte mandag en meddelelse ud til Ekstra Bladet omkring festen, hvor han undskylder, hvis folk er blevet berørte af temaet:

'Jeg afholdt i lørdags en privat udklædningsfest for min søn i anledning af hans 18-års fødselsdag. Temaet til festen skulle afspejle den prisbelønnede Quentin Tarantino cowboyfilm Django Unchained. Django, som er af afroamerikansk oprindelse, er helten i filmen. I åbningsscenen fremstår Django i lænker. Hele plottet i filmen er, at Django befrier sig fra sine lænker og opnår heltestatus. Billeder fra den private fest er siden blevet delt på sociale medier og har resulteret i en kritik af mig og mit valg af festtema. Enkelte billeder kan misforstås, og det er jeg oprigtigt ked af. Det har på ingen måde været min hensigt at støde andre eller være respektløs og jeg beklager dybt. Jeg tager afstand fra racisme. Gæsterne eller mine børn har ikke været involveret i valget af festtema, og jeg er meget ked af, at enkelte af mine gæster får kritik på sociale medier, fordi de har deltaget i festen. Jeg fortryder valg af festtema og beklager inderligt, at der er nogen, der føler sig stødt på baggrund af festens tema. Jeg påtager mig det fulde ansvar'. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har fremlagt Khaterah Parwanis holdninger til Carsten Friis, men han er i skrivende stund ikke vendt retur på vores henvendelse.

Delingen af billederne på de sociale medier har fået Carsten Friis' søn, William Friis, til at slette sin profil fra Instagram.