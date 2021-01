Efter blod, sved og tårer: Gennemført på ni sekunder

Selvom den danske spilproducent har arbejdet hårdt på at gøre 'Hitman 3' til en god oplevelse, har spillere fundet ud af at springe store dele over - som en bane, der kan gennemføres på ni sekunder

Det længe ventede danske spil 'Hitman 3' udkom for mindre end en uge siden - men allerede tre dage efter udgivelsen lykkedes det for nogle spillere at gennemføre en hel bane på blot ni sekunder.

Banen, der udspiller sig i Dubai, har fået stor ros for sit smukke design - og det, at man fra starten kan se de to mål, man som snigmorder skal likvidere - og det har nogle spillere fundet ud af at udnytte.

Med lidt hurtige reflekser og viden om, hvor man præcist kan placere sig, lykkedes det for spillerne 'Wreak' og 'Der_Launch_Linus' at afslutte missionen på blot ni sekunder.

Tusindvis af brugere ramt: Dansk hit-spil i problemer

Så hurtigt som muligt

De hurtige spillere er såkaldte 'speedrunners', der stræber efter at gennemføre spil så hurtigt som muligt - en konkurrerende måde at spille på, der bliver mere og mere populær.

I dette tilfælde blev der spillet i kategorien 'Any%', hvor det blot handler om at gennemføre banen hurtigst muligt. Andre kategorier kan handle om at gennemføre specifikke mål inde i banen.

Derefter kan spillere vise deres formåen til resten af verden og nå til tops i ranglisterne af de absolut hurtigste.

'HITMAN III' 'Hitman III' udkom onsdag 20/1 til Xbox, Playstation, Google Stadia og Nintendo Switch.

Spillet markerer afslutningen på 'Hitman'-trilogien, der blev søsat i 2016. - Rejsen som Agent 47 var på i etteren og toeren bliver afsluttet. Det er final act for de karakterer, intriger og konflikter, vi har bygget op. Med treeren kommer man virkelig under huden på karaktererne, som også viser deres sande jeg. Så der er nogle twists, og historiemæssigt er det meget mere personligt og intimt, og man får virkelig en afslutning på mange års rejse, lover IO-direktør Hakan Abrak. Det allerførste 'Hitman'-spil med hovedpersonen Agent 47 udkom i 2000. Serien er en af de største dansk-udviklede spilsucceser nogensinde.

IO Interactive står også bag 'Kane and Lynch'-spillene og er lige nu ved at udvikle et nyt 'James Bond'-spil. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra IO Interactive, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

- BLIVER SKELSÆTTENDE Af nyheder i 'Hitman III' kan nævnes, at detektivdelen er opgraderet med blandt andet et nyt kamera til Agent 47, så han kan indsamle flere informationer om de enkelte situationer og dermed løse dem mere kreativt. Hvis du ejer spillene bliver det også muligt at importere de forskellige baner fra 'Hitman I' og II. - Det er jo meget atypisk. Normalt laver man et spil og glemmer det, men vi har hele tiden holdt banerne i live og opdateret dem med nye funktioner. Og så er der også arbejdet med genspilbarheden, hvor der låses op for nye genveje under anden og tredje gennemspilning, så du hurtigere kan nå dit mål og dermed optimere din tid i konkurrencen mod andre spillere. Noget af det Hakan Abrak er mest stolt af er dog virtual reality-delen, som også implementeres i 'Hitman I' og II. - Indtil nu har det meste vr jo været sådan lidt demo-agtigt. Der har da været gode vr-spil, men det er ikke set på de helt store komplekse udgivelser. Så det er nok noget af det største indhold på vr når det udkommer en af de største vr-produktioner du kan finde. Vr-delen betyder, at spillet ændres fra tredjeperson til førsteperson, hvilket vil give helt nye oplevelser. Blandt andet kan man i Paris-banen klæde sig ud som supermodel og gå catwalk. - Oplevelserne bliver skelsættende for vr og kommer til at sætte en ny standard. Det er jeg helt overbevist om. Så jeg er meget spændt på, hvordan vr-brugerne modtager 'Hitman III'. Jeg tror, det bliver noget af det mest imponerende i 2021 og faktisk nogle år frem, siger Hakan Abrak. Vis mere Luk

Tre måneder fra bankerot: - Bliver skelsættende