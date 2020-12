Efter chok: ALLE kan få pengene tilbage

Fredagen startede med et chok, da Sony i løbet af natten fjernede et af årets mest ventede spil, 'Cyberpunk 2077', fra den digitale Playstation Store.

Salgsstoppet kom efter en spillancering, der har været præget af alt lige fra fine anmeldelser af pc-versionen til 'grinagtige fejl' på Playstation 4-versionen. Og nu har Sony altså fået nok.

CD Projekt Red, som har udviklet spillet, bekræfter fredag formiddag, at spillet er blevet fjernet efter diskussioner mellem dem og Sony.

'Ifølge vores viden, startende fra i dag, kan alle, der ikke er villige til at vente på opdateringer og gerne vil have pengene retur for deres digitale udgave af spillet, få det ved at sende en forespørgsel til via playstation.com/cyberpunk-2077-refunds.

CD Projekt Red var tidligere på ugen ude og undskylde for elendigheden.

'Vi vil gerne undskylde for ikke at vise spillet frem på de første konsoller i seneste generation, før det havde premiere, så du ikke kunne tage en mere kvalificeret beslutning om dit køb. Vi skulle have haft mere fokus på at optimere spillet til Playstation 4 og Xbox One', skrev CD Projekt Red på deres Twitter-profil.

Utilfreds? Sådan får du pengene tilbage

I den nye meddelelse fra udvikleren er det slut med undskyldninger. I stedet lover de - igen - at der arbejdes hårdt på nye opdateringer, der vil forbedre oplevelsen. CD Projekt Red mener, at udelukkelsen fra Playstation Store kun er midlertidig, og firmaet oplyser, at Playstation-brugere selvfølgelig stadig kan købe og spille den fysiske version af spillet.

Playstation-brugere kan stadig købe og spille den fysiske udgave af 'Cyberpunk 2077'. Foto: Kazuhiro Nogi / AFP / Ritzau Scanpix

Sådan har du ALDRIG oplevet stjernen før

Sony Interactive Entertainment (SIE) meddelte i nat:

SIE bestræber sig på at sikre et højt niveau af kundetilfredshed, og derfor lægger vi ud med at tilbyde fuld tilbagebetaling til alle spillere, der har købt Cyberpunk 2077 via PlayStation Store. SIE fjerner også Cyberpunk 2077 fra PlayStation Store indtil videre.'

Spillet kan i skrivende stund stadig købes digitalt på Xbox.