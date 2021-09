Efter fem måneder: Stadig på fri fod

En kænguru hopper rundt fra by til by i Nordjylland, efter den brød ud af indhegningen på en campingplads i Øster Hurup

Kænguruen Lillehop har de seneste fem måneder været på sightseeing i det nordjyske, efter den i maj måned fik møvet sig under indhegningen på campingpladsen i Øster Hurup.

Det skriver nordjyske.dk

Kænguruen har været på besøg i en række byer, hvor folk undrer sig over, hvad det eksotiske dyr laver ude i det fri. Kænguruen er senest blevet spottet i både Hadsund, Solbjeg og Skelund. Der er omkring ti kilometer mellem hver by.

Svær at fange

Jette Pedersen, der er dyrepasser i Aalborg Zoo, mener at den bedste måde at indfange kænguruen på er ved hjælp af net.

- Det er svært at indfange en kænguru i det fri, da den er rigtig hurtig. Men hvis man har et stort net, får man ligesom en ekstra arm, fortæller dyrepasseren til Ekstra Bladet.

Jette Pedersen fraråder, at man selv prøver at indfange den, hvis man spotter den.

- Jeg vil råde folk til at ringe til de ansvarlige. Selvom det er en lille kænguru, kan de sparke ret hårdt, lyder det fra Jette Pedersen.

Dyrepasseren forklarer også, at det ville være nemmest, hvis den kom ind i en have, hvor man kunne få spærret den inde.

Hård vinter

Hvis det ikke lykkes at fange kænguruen, kan den risikere at gå en hård vinter i møde.

- Hvis der kommer meget sne, vil kænguruen have svært ved at finde føde, da den er vant til at blive fodret, siger Jette Pedersen, der dog håber, at den bliver indfanget, inden temperaturen daler for meget.

Jette Pedersen anbefaler, at man kontakter campingpladsen i Øster Hurup, hvis man ser eller lykkes med at fange kænguruen.