Efter kæmpe succes: Nu rulles den ud i hele landet

Da Burger King 2. februar lancerede sin fastelavnsburger i 10 udvalgte restauranter, blev den udsolgt på seks timer.

Og salget har efterfølgende angiveligt været så tilfredsstillende, at burgerkæden nu ruller den svenskinspirerede Semlaburger ud i alle kædens 58 danske restauranter.

'Vi er enormt stolte over, at så mange danskere har ville smage vores Semlaburger, og at vores gæster kommer igen for at nyde fastelavnsburgeren. Vi har arbejdet hårdt på at kunne imødekomme den store efterspørgsel, og det glæder os, at vi nu kan tilbyde Semlaburgeren i hele landet op til fastelavn på søndag', udtaler Burger Kings danske landechef, Carsten Lambrecht, i en pressemeddelelse.

Fastfoodlavnsbollen har form som en burger, men bøffen er skiftet ud med brownie. Yderligere består den af cremet marcipan-remonce og flødeskum i en kardemomme-krydret bolle med perlesukker.

Semlaburger koster 29 kroner og sælges frem til 5. marts.

Produktionen af Semlaburgeren bliver nu skruet i vejret. Pr-foto

