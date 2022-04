Efter nedtur: Stor ændring på vej

Netflix er klar til at indføre reklamer for at kunne tilbyde et billigere abonnement

Netflix har planer om at lancere et billigere abonnement med reklamer.

Det fortalte Netflix-boss Reed Hastings i forbindelse med fremlæggelsen af streaminggigantens kvartalsregnskab, der afslørede, at 200.000 kunder har forladt butikken.

- Dem, der har fulgt Netflix, ved, at jeg har været imod kompleksiteten i reklamer og stor fan af abonnementets enkelthed.

- Men lige så meget som jeg er fan af det, er jeg en større fan af forbrugervalg. Og at give forbrugere, der gerne vil have en lavere pris og er reklametolerante, det, de vil have, giver meget mening, sagde Hastings ifølge Hollywood Reporter.

Netflix vil bruge det næste år eller to på at undersøge, hvordan et abonnement med reklamer kan se ud.

- Det er tydeligt, at det virker for Hulu (amerikansk streamingtjeneste, red.), Disney gør det, HBO gjorde det. Vi er ikke i tvivl om, at det virker, sagde Hastings.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en regnskabsfremlæggelse, der viste, at Netflix har mistet 200.000 kunder i årets første kvartal. Blandt andet har Netflix sagt farvel til 700.000 kunder i Rusland, hvor de har suspenderet tjenesten. Forventningen var en tilgang på 2,5 millioner kunder.

Netflix' aktiekurs er onsdag morgen amerikansk tid faldet med over 30 procent.