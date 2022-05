Efter overfald fra vilde dyr: Nu er det slut

For at gøre op med et vildsvineproblem, er det nu blevet forbudt at holde picnic i Rom

Har du planer om at tage til Rom og nyde et glas rødvin og en pizza i en park, kan du godt glemme alt om det.

Rom har nemlig de seneste år været hærget af vildsvin, som er kommet til at fylde for meget i gadebilledet.

Nu bliver det derfor forbudt at spise i det fri.

Det skriver The Guardian.

En ting er, at vildsvinene er begyndt at fylde mere i gadebilledet, men på grund af afrikansk svinepest har man i Rom vurderet, at det er nødvendigt med et forbud mod picnicer.

Det er desuden forbudt at fodre og røre ved dyrene. Hvis man har gået sig en tur i nærliggende marker eller naturreservater, skal man tilmed desinficere sine sko.

Svineinfluenza er ikke farlig for mennesker, men den kan være dødelig for svin. De italienske myndigheder blev opmærksom på sygdommen, da man i et nærliggende område fandt et dødt vildsvin smittet med sygdommen.

Det er dog ikke alle steder i Rom, at det er forbudt at holde picnic. Det er hovedsagelig de nordlige områder, som nu kaldes røde zoner. Det indbefatter blandt andet Vatikanet.

I sidste uge måtte flere indbyggere i visse områder af Rom arbejde med 'udgangsforbud', fordi en indbygger var blevet angrebet af et vildsvin. Hun havde heldigvis bare milde skader.

Shakira

Sidste år i september kunne Ekstra Bladet fortælle om den colombianske sangerinde Shakira, der sammen med sin otteårige søn blev angrebet af en flok vildsvin i Barcelona.

Shakira blev sidste år i september overfaldet af et vildsvin, som stjal hendes taske. Foto: Jan Sommer

Den 44-årige verdensstjerne delte den bizarre historie på en række stories på sin instagramprofil, hvor hun forklarede, hvordan to store vildsvin havde angrebet hende og hendes søn.

Under hændelsen mistede Shakira sin taske, som vildsvinene tog med sig ind i skoven. Shakira fik efterfølgende tasken tilbage og viste den frem på Instagram, hvor hun forklarede, at tasken og alt indholdet var totalt smadret, heriblandt hendes telefon.