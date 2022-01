Efterlyser pivfræk fange

Politiet i britiske West Yorkshire er havde næppe forventet den reaktion, man fik, da man torsdag sendte en efterlysning ud og bad offentligheden om hjælp med at lokalisere 37-årige Jonathan Cahill.

'Kan du hjælpe os med at finde Jonathan Cahill, der skal tilbage i fængsel? Han er 37 år og formodes at befinde sig i Wakefield-området. Vær søde at dele dette og kontakt os, hvis I har informationer, der kan hjælpe os med at finde ham'.

Helt andre planer

Reaktionerne er dog formentlig kommet bag på politiet, for særligt kvinderne har helt andre planer med Jonathan Cahill:

'Undlader måske at låse dørene og lader soveværelsedøren stå åben, din slemme, slemme mand', lyder det fra en, mens andre skriver:.

'Hold nu op. Han kommer til at tage bagdøren ind'.

'Nøglen er under krukken, Jonathan'.

'Mangler han et sted at gemme sig?'

'Jeg håber ikke, han er ude i kulden. Jeg har et ekstra værelse, hvis det er. Og et sæt håndjern'.

Jonathan Cahill kommer ikke til at mangle overnatning. Foto: West Yorkshire Polici

Lyder historien bekendt?

Det er ikke første gang, at en kriminel pludselig skaber overskrifter på sit udseende. I 2014 blev Jeremy Meeks udnævnt som verdens lækreste fange. Den flotte fyr blev efter sin løsladelse hyret ind som model og har gået catwalk for blandt andre Tommy Hilfiger, ligesom han har fundet kærligheden i Chloe Green - som er datter af milliardæren Philip Green.