Efterskole i opråb: - Det er frustrerende

Der er ikke andet end ros til de unge for tiden.

Både statsministeren og sundhedsministeren bruger pressemøderne på at fortælle, hvor stolte de unge kan være af sig selv, og at politikerne godt ved, det er hårdt for dem under coronanedlukningen.

Men den sang begynder efterhånden at klinge hult.

Hos Gørlev Idrætsefterskole har man derfor valgt at skrive sin egen tekst til Adeles hit 'Hello'. Her sætter musikunderviseren Anders Jensen, hans kone musikeren Sophia Nohr og eleverne ord og følelser på, hvordan det føles at være tvunget hjem, når man bare gerne vil se sine venner og deltage i undervisning på sin skole.

'Corona please apologize. You took all joy and fun of mine', lyder det eksempelvis i teksten, hvor efterskoleeleverne synger sammen med deres lærer.

Frustrerende og hårdt

Til Ekstra Bladet fortæller Anders Jensen og Sophia Nohr, at det er hårdt for både elever og undervisere, at der ingen plan er for genåbningen af efterskoler og højskoler.

- Da vi sagde farvel omkring juleferien, regnede vi med, at der måske ville gå en ekstra uge, inden vi så hinanden igen. Og så kom der jo alle de her restriktioner, fortæller han og fortsætter:

- Det er jo frustrerende for os og dem. Jeg sagde farvel til en masse dygtige elever, der har været gode og fået selvtillid af at optræde, og nu får vi afbrudt den proces, vi var i gang med. Jeg glæder mig til, at vi kan arbejde sammen igen, og det gør de også.

Regler for skoler/efterskoler under corona-nedlukning Den 28. januar besluttede regeringen at forlænge de skærpede restriktioner for børne- og undervisningsområdet. Indtil videre gælder restriktionerne til 28. februar. Dog er 0-4. klasses eleverne sendt tilbage i skole fra 8. februar Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser skal fortsat have nødundervisning hjemmefra.

Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne, men organiseres i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. Forældre opfordres dog fortsat til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt. Der er skærpet opmærksomhed på at forebygge smitte i dagtilbud.

Elever i grundskolen er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. SFO og klubtilbud er fortsat lukkede Kilde: uvm.dk Vis mere Luk

Skaber sammenhold

Anders og Sophia er enige om, at de lavede videoen, fordi den skulle skabe noget sammenhold mellem eleverne og måske give noget glæde i en ellers svær tid.

- De går jo i det her vakuum af at være sendt hjem. Og det er synd for dem. Eleverne har virkelig skullet håndtere mange skuffelser. De har mistet skiture, arrangementer og alt andet, der var planlagt i år. De har hele tiden skullet bide en ny skuffelse i sig, og nu skal de trækkes igennem onlineundervisning, fortæller Anders, der suppleres af Sophia:

- De har jo kun det år. Og det har en enorm betydning for dem. Så sangen er også med til at anerkende, at vi godt ved, at de har det svært lige nu.

Selvom formålet i starten var at samle skolen, erkender Anders også, at det ville være fantastisk, hvis videoen satte gang i politikerne.

- Jeg kunne godt tænke mig, at politikerne kommenterede på det. Det ville være utroligt rørende, hvis det satte gang i en debat.

Men der skal noget til, før politikerne kan begynde at genåbne Danmark igen. Her peger Viggo Andreasen på tre ting der skal til før vi kan begynde at genåbne Danmark igen.

Bekymret for eleverne

Anders arbejder som kontaktlærer på skolen, så han er ofte i kontakt med eleverne. Derfor ved han også, at nogle tumler med hjemsendelsen, og at det kan give problemer, når de kommer tilbage igen.

- Min bekymring er helt klart, at der kan være nogen, der bliver lidt tabt i det her. Det er ikke alle, der er lige gode til at være med til de onlinearrangementer, vi laver, og det er helt fint, men det er klart, at det kan være svært for nogen at komme tilbage i et efterskoleår igen.

Efterskoleunderviseren mangler noget information, og han håber, at der snart kommer en melding.

- Vi føler, vi står med nogle løsninger, der ville gøre, at vi kunne åbne igen. Man kunne lave nogle lukkede, men trygge miljøer. Det er ikke fordi, at det skal være lige nu, men vi ville da gerne have noget fortalt.