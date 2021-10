Egern går amok: Samler 160 kilo valnødder

Bill Fischer fik sig en gedigen overraskelse, da han kom hjem fra en arbejdstur på fire dage. Et egern havde nemlig fyldt motoren på hans ene bil op til randen med valnødder.

I et facebook-opslag skriver Bill Fischer, der er fra det nordlige Dakota, at man kan komme og hente frisktplukkede valnødder, og har vedhæftet vilde billeder af sin bil, der er fyldt med valnødder selv i de mindste kroge.

- Skynd dig, da disse kan have begrænset tilgængelighed, da jeg tror, at den hårdtarbejdende lodne træboer snart går på pension af sundhedsmæssige årsager, skriver Bill Fischer i det komiske opslag.

Ikke første gang

Bill Fischer fortæller til The Washington Post, at det ikke er første gang dette besynderlige fænomen er sket, men at hvert andet år siden 2013 har det røde egern fyldt Fischers Chevrolet Avalanche op med nødder.

Bill Fischer kunne dog afsløre, at denne gang havde egernet overgået sig selv, og fyldt bilen op med hele 42 gallons, hvilket svarer til cirka 160 kilo.

Selvom han skulle skille bilen ad for at få fjernet alle nødderne, tager Bill Fischer det hele med et smil.

- Med al den tid, det tager at tage skærmene af, kan man ikke gøre andet end at grine af det. Livet er for kort til ikke at synes, sådan noget er sjovt, sagde Bill Fischer til The Washington Post.