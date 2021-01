Ejere chokerer: Fjernede øjne - så ville de ikke have den

Louis, en tre år gammel blind hund, leder efter en familie, der vil acceptere ham, som han er.

Hunden, der er et kryds mellem en labrador og en hyrdehund, ankom til Helen Woodwards dyrecenter i Rancho Santa Fe, Californien, efter de tidligere ejere havde givet op, skriver People.

Helen Woodward beskriver episoden som en 'sag, der aldrig er set før'.

I sit tidligere hjem fik Louis en øjeninfektion. Her valgte ejerne ifølge Woodward at fjerne hundens øjne i stedet for at betale for at få infektionen behandlet.

Hunden Louis forsøgte at tilpasse sig livet uden øjne, men ejerne var mindre fleksible. Der afleverede de ham i en kennel, og derfra blev han overleveret til Helen Woodwards dyrecenter.

Foto: Helen Woodward Animal Center

Flere ubehandlede skader

Da Louis ankom var han endnu ikke vant til det blinde liv, og han var meget utryg ved den nye situation. Desværre viste det sig efter en medicinsk undersøgelse, at hunden også havde ubehandlede skader efter at være blevet ramt af en bil.

- Det er utrolig vigtigt, at folk, der overvejer at få sig et kæledyr også forstår det ansvar, de påtager sig, lyder det fra Hella Tyler, der er ansvarlig for adoptioner fra dyrecentret i en presseudtalelse.

- Jeg er knust over at se, hvordan Louis blev behandlet. Når folk finder gratis kæledyr over 'Craigslist', er det som om de ikke indser deres ansvar og de månedlige udgifter, der er forbundet med at have kæledyr - inklusiv lægebehandling. Dyrene tilbyder en utrolig kærlighed, og giver ti gange tilbage, hvis man behandler dem godt, forklarer hun fortsat.

I håbet om snart at kunne give Louis nogle gode nyheder, blev Louis anbragt hos nogle midlertidige adoptiv-forældre, indtil de perfekt hjem er fundet med 'tålmodighed og særlig omsorg'. Til gengæld har Louis massere af kærlighed at give.

- Louis er utrolig. Han led virkelig under de sidste ejere, men han viser ingen ondskab over for mennesker. Han er klar til at elske sin kommende familie - og han fortjener den i høj grad, tilføjede Tyler.

Foto: Helen Woodward Animal Center

