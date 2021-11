Ekspert: Drop det!

Det er ikke nødvendigt at spise hår-vingummier for at få flottere hår, vurderer professor

Hvis du færdes på de sociale medier, er du helt sikkert stødt på reklamer for såkaldte hår-vingummier, som lover sundere og tykkere hår.

De farverige vingummier kan fås i forskellige farver, former og med forskellige smagsvariationer - og så smager de godt.

Men det er ikke sikkert, at de virker efter hensigten, skriver DR.

Ifølge Susanne Gjedsted Bügel, professor i Forebyggende og Klinisk Ernæring på Københavns Universitet, er det heller ikke nødvendigt at spise vingummierne, og hun opfordrer derfor til, at man finder sine vitaminkilder andre steder.

DR har fået hende til at kigge på forskellige vitaminer og mineraler, som kan findes i mange af hår-vingummierne.

- Det giver ikke mening hos mig, at man sælger et specifikt produkt til håret. Hvis du mangler vitaminer eller mineraler, er der andre processer i kroppen, der også får for lidt næringsstoffer, siger hun til DR.

Tag en vitaminpille

Selvom Susanne Gjedsted Bügel medgiver, at vitaminer og mineraler er vigtige for hår, hud og negle, er hun ikke i tvivl om, at langt de fleste danskere får dem fra deres almindelige kost.

Og hvis man vil være helt sikker på, at man får den nødvendige dosis af vitaminer og mineraler, skal man rette blikket mod en almindelig multivitamin, foreslår professoren.

Går du altså og drømmer om langt og velplejet hår, er det måske ikke hår-vitaminer, du skal investere i.