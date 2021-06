Ekstra Bladet hejser regnbueflag i UEFA-protest

UEFA har fået endnu en dårlig sag på nakken, da de nægtede at lade Tyskland lyse den tyske nationalarena op i regnbuens farver. Nu hejser Ekstra Bladet et regnbueflag i protest mod beslutningen

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, har nægtet Tyskland at lyse national-arenaen op i regnbuens farver under kampen mellem Tyskland og Ungarn, fordi de betragter det som et politisk signal.

Regnbuens farver er nemlig et symbol på LGBTQ+-rettigheder.

Kampen mellem Tyskland og Ungarn finder sted klokken 21 onsdag aften, og grunden til, at man har foreslået at lyse Allianz Arena op i regnbuens farver, er, at Ungarns præsident, Viktor Orbán, netop har vedtaget en række love, som forbyder alt skolemateriale, som handler om homoseksuelle eller transpersoner. Det gælder bøger, tv-serier og lærebøger.

Behøver ikke VAR

Men det, som UEFA kalder et politisk signal, kalder Ekstra Bladet for en hyldest af en gruppe, som det stadig er nødvendigt at sætte fokus på.

- Man sidder forundret tilbage, når UEFA vil forhindre det her event, selvom vi overalt i Europa hylder tendensen. Det efterlader en som ét stort spørgsmålstegn.

- Det er EM's største selvmål, og vi behøver ikke VAR til at tjekke den efter, siger Ekstra Bladets konstituerede ansvarshavende chefredaktør, Ole Sloth.

Flaget vajer over Rådhuspladsen i København. Foto: Jan Sommer

Skyder sig i foden

Også Ekstra Bladets sportskommentator Jan Jensen undrer sig over UEFA's beslutning.

- UEFA har skudt sig selv i foden. De har selv brugt regnbuens farver som et signal sidste år, da EM skulle have været afholdt, men nu trækker de i land.

- Man forsvarer det med, at det er en politiker, der har besluttet det, men man har tidligere selv brugt det samme signal, siger Jan Jensen.

Han påpeger desuden, at en lang række andre stadioner i Tyskland bliver lyst op i protest onsdag aften, blandt andet i Frankfurt, Berlin, Hannover, Wolfburg og Køln.