En ægte 'pain in the ass'-oplevelse

Det er ikke alle jobs, der er lige fede. Nogle er sågar en 'pain in the ass'. Og det har leveringsjobbet i den grad vist sig at være for en Amazon-arbejder i det sydlige Californien.

Hvad der ellers ligner en helt uskyldig og normal arbejdsdag, ender pinefuldt for den unge herre.

Mens han forsøger at scanne den pakke, han lige har leveret på verandaen i San Bernardino, får han enden på komedie. Bogstaveligt talt.

Han får struttet lidt for meget med numsen og stikker den direkte ind i en kaktus, som stod parat lige bag ham. Han reagerer prompte med et hop og går rundt om sig selv et par gange. Tydeligt overrasket over situationen.

Flere pigge i buksen

Han får vendt sig med ryggen mod sikkerhedskameraet, og her er det tydeligt, at der er flere pigge i buksen. En god håndfuld, faktisk.

Han forsøger forgæves at få hjælp fra husstanden, men der var desværre ingen hjemme.

Til sidst i videoen fortæller han til kameraet, at han er okay. Han viser sågar en tommel-op.

Men det ændrer sig måske, når han skal sidde ned i sin varevogn.

Se videoen af hændelsen øverst i artiklen.