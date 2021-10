En ordentlig kleppert!

Henrik Jensens eksemplar på næsten et halvt ton vandt dette års DM i kæmpegræskar

Den årlige græskar-konkurrence, der i dag for 14. gang blev afholdt i Tivoli, bød på ti håbefulde, dedikerede deltagere.

De skulle alle have vejet deres respektive gigantiske græskar, hvorefter én heldig deltager løb med sejren og præmien på blandt andet 7500 kroner plus og et hotelophold.

Med et stort publikum, fantastisk efterårsvejr og et hold toptrænede mænd til at løfte de tunge kæmpe-græskar var scenen sat til en festlig og farverig dag.

Ti fuldvoksne mænd fra Roskilde Styrkeløfter Klub fragtede de enormt tunge græskar frem og tilbage fra vægten. Foto: Kenneth Meyer

De første fem græskar lå på en vægt mellem 87,8 og 131,2 kilo, hvilket lyder af meget.

Men det blev vildere endnu.

De næste tre græskar i rækken vejede henholdsvis 239,4 kilo, 297,8 kilo og 356,2 kilo.

Det efterlod dagens to største græskar, der var placeret ved siden af hinanden. De vejede mastodontiske 434,2 kilo og 497,6 kilo.

De flotte store græskar på rad og række. Foto: Kenneth Meyer

Tilfældig interesse

Græskaret på 497,6 kilo tilhører Henrik Jensen fra Græsted. Han fik interessen for græskar forholdsvist tilfældigt.

- Jeg har altid haft urtehave, efter at jeg flyttede ud på landet, og jeg havde et græskar, der et år blev kæmpestort, og så søgte jeg lidt på nettet, hvor jeg fandt Kim, der er tidligere danmarksmester. Han gav mig så nogen frø - og så kørte det bare, fortæller dagens vinder Henrik Jensen, da Ekstra Bladet fanger ham.

Græskar-entusiasten har benyttet sig af et drivhus til at gro sit kæmpe græskar i, og forstår udmærket, hvis folk synes, det er lidt nørdet.

Sidste års vinder-græskar vejede svimlende 970,4 kilo, der i øvrigt er nordisk rekord. Vinder-vægten i fjor var med andre ord næsten dobbelt så stor som dette års vinder.