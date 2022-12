Endnu en fastfood-kæde overvejer russisk exit

Det er ti måneder siden, at Rusland invaderede Ukraine, og i mellemtiden har en række store fastfood-virksomheder valgt at forlade det russiske marked.

Indtil videre har kæden Domino's dog fortsat langet varme pizzaer over disken til sultne russere.

DP Eurasia, som ejer franchisen for Domino's Pizza i Rusland, er således et blandt en håndfuld vestlige firmaer, der ikke har suspenderet eller lukket deres butikker i landet.

Det kan dog snart være slut.

Det London-noterede firma siger således til BBC News, at det pt. 'evaluerer sin tilstedeværelse i Rusland'. 'Selskabet overvejer forskellige muligheder, som kan omfatte et frasalg af dets russiske aktiviteter', lyder det

DP Eurasia har 171 Domino's-butikker i Rusland og ejer selv 68 af stederne, mens 103 er franchise-uddelegeret til lokale operatører.

I dagene efter Ruslands invasion af Ukraine 28. februar 2022 udtalte DP Eurasia, at det var 'for tidligt at vurdere eventuelle konsekvenser for virksomhedens russiske forretning'.

Men nu kan situationen altså være anderledes i 2023.

Ingen vished

Onsdag reagerede DP Eurasia på spekulationer om, at de ville forlade Rusland, og fortalte, at man kigger på effekten af sanktioner og som følge deraf kædens fortsatte evne til at betjene sine kunder i Rusland.

Derudover antyder sleskabet, at der er snakke i gang om et muligt frasalg af kæden, skriver BBC, men:

'Mens arbejdet med et potentielt salg er i gang, kan der ikke gives nogen vished for den endelige beslutning'.

Kort efter krigens udbrud lukkede McDonald's sine 850 restauranter i Rusland. Også Yum! Brands, der ejer retten til at drive Pizza Hut og KFC i Rusland, har solgt virksomhedens restauranter til lokale forretningsdrivende.