Enormt sjælden genstand fundet i New Zealand

En ekstrem sjælden udgave af Biblen, der blev kendt for en uheldig fejl, er dukket op i New Zealand.

Denne udgave af Biblen er også kendt som den 'onde Bibel', da den opfordrer til utroskab.

I udgaven fra 1631 er udeladt et 'not' fra sætningen 'thou shalt commit adultery' - på dansk 'du skal begå hor eller utroskab'.

'Den onde Bibel fra 1631. Se om du kan finde fejlen,' tweeter en bruger og lægger et billede op af bogen.

I følge The Guardian blev der lavet tusinder udgaver af udgaven, og fejlen blev først fundet et år efter.

Omkring 20 tilbage

Da fejlen blev fundet, blev de to ansvarlige for printningen, Robert Barker og Martin Lucas, tilkaldt af kong Charles den første og stillet for hoffet, hvor de blev formanet for fejlen. De blev frataget deres printlicens og fik en bøde på 300 pund. Bøden blev dog senere annulleret, men stort set alle udgaver af den 'onde Bibel' blev destrueret. Der findes i dag kun omkring 20 udgaver.

- Den er et mysterie, og det er fascinerende, at den er endt på den sydlige halvkugle, fortæller professor i middelalder studier og stipendiat fra Society of Antiquaries i London Chris Jones til The Guardian.

Ifølge ham kom han i besiddelse af bogen, da en af hans studerende bragte den til ham. Hendes familie havde købt den i forbindelse med et dødsbo New Zealand.

Et mysterie

Bogen havde tilhørt en britisk bogbinder, som var flyttet til New Zealand. Han havde ikke fortalt nogen om bogen.

- Disse udgaver er ikke nogle, man bare finder i en garage i New Zealand. Men jeg kiggede på den, og jeg tænkte 'wow', det er lige præcis, hvad min tidligere studerende tror det er. Det er en 'ond Bibel'. Jeg blev blæst helt bagover, fortæller professoren yderligere.

Snart kan alle læse denne udgave af Biblen på nettet, da den bliver digitaliseret. Chris Jones håber, at ved at den lægges ud på nettet, måske kan løse nogle mysterier. Normalt ser man nemlig, at der er skrevet, hvilken familie bogen har tilhørt. Men i denne udgave står der bare et ulæseligt navn. Man ikke ikke, hvem der har ejet bogen, inden den kom i bogbinderens hænder.