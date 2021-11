Er det slut? Hver tredje sat ned

Det er de færreste, der ikke vil tage imod et godt tilbud, om det så er en tørretumbler, en vinterjakke eller sågar en bolig, man er på jagt efter.

Netop rabatten på sommerhuse, ejerlejligheder og villaer er ikke noget, der har været meget af de seneste års tid under coronakrisens boost af boligmarkedet - men det ser nu ud til at vende.

Ifølge nye tal fra boligmediet Boliga.dk er der atter flere boliger, der fået nedjusteret prisen - og særligt på ejerlejlighedsmarkedet er der knap så langt mellem tilbudsskiltene.

I starten af november sidste år var prisen på 25 procent af de ejerlejligheder, der var udbudt til salg på det landsdækkende marked, sat ned. I år ved samme tid er der rabat på hele 33 procent eller hver tredje af de udbudte ejerlejligheder.

- Køberne har stået i kø for at få en bolig, en kø, der nu er blevet kortere, særligt for lejlighederne, hvilket afspejler sig i nedslagene, siger Lisette Rosenbeck Christensen, der er økonom i Arbejdernes Landsbank, til Boliga.dk.

- Det er måske sket hurtigere, end de fleste havde forventet. Også for nogle boligsælgere, som kan have været en tand for optimistiske med at sætte udbudsprisen. Det kan bidrage til, at flere har måtte sætte priserne ned gennem den seneste tid, siger Lisette Rosenbeck Christensen.

Større rabat i vente

Der er ikke bare flere ejerlejligheder på markedet med et rabatskilt, der er også flere penge at spare, viser Boliga.dks tal:

Hvor det gennemsnitlige prisnedslag sidste år i november lød på 4,5 procent for alle nedjusterede ejerlejligheder, lyder rabatten nu i snit på 5,3 procent.

Flere og større prisnedsættelser på det landsdækkende ejerlejlighedsmarked i den nærmeste fremtid er ikke nødvendigvis noget, der er helt urealistisk ifølge Lisette Rosenbeck Christensen:

- Vi kan ikke tillade os at blive overraskede, hvis der kommer flere prisnedslag. De seneste par måneder har vi set, at udbudspriserne for lejligheder fortsat er steget ganske pænt, mens stigningen i salgspriserne er dampet mere af, siger hun til Boliga.dk.

Det største prisnedslag på ejerlejlighedsmarkedet står Region Sjælland for. Her er priserne på de nedjusterede lejligheder i gennemsnit sat 6,2 procent ned. Mindst er der - måske ikke så overaskende - at hente i hovedstaden, hvor et gennemsnitligt nedslag lyder på 5,1 procent.