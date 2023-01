Livsstil ... 29. jan. 2023 kl. 16:14 Gem artikel Gemt artikel

Er du single? Det skal du ikke skamme dig over!

Hvorfor opfatter mange et singleliv som trist og sølle, og hvordan kan det være, at folk aldrig helt tror på én, når man fortæller, at man rent faktisk ønsker at leve alene?