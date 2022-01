Er legendarisk i Nordjylland: Nu kan den blive din

Siden midten af 80'erne har nordjyderne kunnet købe grillmad hos Jin Shing i Nørresundby, men nu går ejeren, Hung H. Tang, med tanker om at sælge.

Han overtog restauranten i 2003 fra sin far, men nu er han klar til at prøve noget andet - og lidt mindre. Det fortæller han til Nordjyske.

- Det er ikke fordi, jeg skal slikke sol i Malaga, men jeg kunne have lyst til at prøve noget lidt mindre, hvor jeg ikke havde helt så mange arbejdstimer, siger han til mediet og understreger, at han kun vil sælge til en, der vil drive restauranten videre med samme ånd.

12 millioner kroner skal køberen slippe for de omkring 500 kvadratmeter restaurant. Foto: Colliers

Tjener kassen

Af salgsopstillingen fremgår det, at prisen lyder på 12 millioner kroner for både bygning, inventar og retten til at drive Jin Shing.

’Jin Shing er kendt i stort set hele Nordjylland for både deres høje kvalitet samt deres gode beliggenhed på Hjørringvej i Nørresundby. Jin Shing har været drevet af den samme familie i mere end 35 år, men de har nu valgt at sælge både virksomheden samt ejendommen. Som køber har man derfor mulighed for at overtage særdeles veldrevet og profitabelt koncept,' står der i salgsopstillingen.

Og det sidste har de i hvert fald ret i. Siden Hung H. Tang overtog biksen i 2003, har Jin Shing haft mindre underskud i to regnskabsår, men ellers er det ganske pæne regnskaber med positiv bundlinje, restauranten har leveret.

Af det seneste offentliggjorte regnskab fra 2020 fremgår det, at Jin Shing kom ud med et overskud før skat på 821.807 kroner. Egenkapitalen lød ved udgangen af året på 2.419.182 kroner.

Udover selve restauranten er Jin Shing især kendt for deres ikoniske dressing, der også sælges i flere forskellige supermarkeder i Aalborg-området.

Overvældet af opmærksomhed

Salget varetages af Mads Jespersen fra Colliers, der fortæller, at det er kommet noget bag på ham, hvor stor interessen har været.

- Det er jo specielt (at stå for salget af Jin Shing, red.). Jeg tror aldrig, jeg har oplevet en sag, der har fået så meget opmærksomhed. Vi vidste jo godt, at det var et kendt brand, men at det var så kendt, havde vi ikke lige regnet med. Jeg kunne se på de lokale mediers Facebook-sider, at der var 500-600 kommentarer på det i løbet af de første par timer, griner han.

Nyheden om det salget kom frem søndag aften, og mandag blev salgsopstillingen udgivet på nettet. Og der har allerede meldt sig et par mulige købere på banen.

- Der har selvfølgelig været mange, der har hentet salgsopstillingen på den, fordi det er interessant, men der har været to-tre konkrete og seriøse henvendelser indtil videre, siger han og fortæller, at de henvendelser har været fra folk i Nordjylland.

Mads Jespersen forventer derfor, at salget kommer til at gå forholdsvist hurtigt, og han håber på at få lukket en handel i løbet af et par måneder.