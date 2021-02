Får kæmpe boost

Flere ældre spil, som er kompatible med de nye Microsoft-konsoller, Xbox Series X og S, får nu et gigantisk boost.

Det sker med et nyudviklet program, som i de fleste tilfælde kan næsten fordoble - og i nogle tilfælde firedoble - billedhastigheden.

Indtil videre har fem spil fået en overhaling af programmet, som Microsoft kalder 'FPS Boost' - billeder i sekundet-boost. De fem spil er:

'Far Cry 4'

'New Super Lucky’s Tale'

'Sniper Elite 4'

'UFC 4''

'Watch Dogs 2'

Fem titler har indtil videre fået en 'FPS Boost'-opgradering. Skærmbillede fra xbox.com

Fastfood-gigant sagsøgt for millioner

Alle fem spil kørte oprindeligt med 30 billeder i sekundet. Nu kan fire af dem opleves med 60 billeder i sekundet, mens 'New Super Lucky’s Tale' er boostet helt op til 120 billeder i sekundet.

'Flere og mere stabile billeder får spil til at glide lettere, hvilket resulterer i et mere fordybende gameplay'.

'Og selvom det ikke gælder for alle spil, kan de nye teknikker skubbe spilmotorer til en hurtigere gengivelse, hvilket resulterer i en oplevelse, som spillet oprindeligt måske ikke kunne levere på grund hardwarens kapacitet på det tidspunkt', lyder det fra Microsoft.

Forårsopdatering

Som nævnt er det ikke alle spil til den forrige konsolgeneration, der kan kapere et 'FPS Boost'. Og det er ikke nyt, at ældre spil opgraderes til en hurtigere og mere jævn oplevelse. Det nye er, at spiludviklere ikke behøver løfte en finger, og Microsoft har allerede meldt ud, at de vil annoncere flere 'FPS Boost'-titler 'snart'.

Der er også en forårs-opdatering på vej til Xbox X og S, der vil gøre det muligt at slå 'FPS Boost' til og fra på de enkelte spil.

Spilgiganter ramt af bødehammer

Når Xbox X og S har fået en forårs-opdatering, kan du selv slå 'FPS Boost' til og fra under det nye menupunkt 'Compatibility options'. Skærmbillede fra xbox.com

Tre måneder fra bankerot: - Bliver skelsættende

Konsol-krigen er blusset op igen med den nye generation af Xbox og Playstation, men hvilken skal du vælge? Her er sammenligningen af maskinerne (+).