Færdig i verdenskendt modehus

'Der er tider, hvor veje skilles på grund af forskellige perspektiver, som hver enkelt af os kan have.'

Sådan skriver Alessandro Michele i et opslag på Instagram, hvor han annoncerer, at han er færdig som chefdesigner hos luksusmærket Gucci.

'I dag slutter en ekstraordinær rejse for mig' skriver den nu tidligere chefdesigner videre.

Michele overtog det prestigefyldte job tilbage i 2015, men han har været en del af det eksklusive mærke i 20 år, men nu er det altså slut.

Også Guccis CEO har kommenteret på Micheles afgang.

'Jeg var så heldig at møde Alessandro i slutningen af ​​2014. Siden da har vi haft fornøjelsen af ​​at arbejde tæt sammen. I løbet af de sidste otte år har Gucci skiftet spor og igen blevet en succes. Jeg vil gerne takke Alessandro for det, og for hans 20-årige engagement i Gucci og for hans vision, engagement og ubetingede kærlighed til den unikke stil gennem årene som kreativ direktør.'

Opsigelsen kommer efter dårlig vækst og faldende salg for modehuset.

Heller ikke for Luksusmærket Balenciaga går det strygende for tiden. Det verdenskendte brand har netop været ude at undskylde for deres seneste reklamekampagne.