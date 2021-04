Færdig med bearnaise

Godt en uge efter lanceringen 19. januar måtte McDonald's melde alt udsolgt af sin Paul Cunningham-udviklede bearnaise-burger.

På trods af den overvældende succes fjernes bearnaise-burgeren som planlagt fra menukortet på mandag, 12. april.

- Bearnaise-burgeren har været voldsom populær. Hvorfor fjerner I ikke en af de andre Homestyles i stedet?

- Det gør vi ikke, fordi vi har et standardsortiment, som vi gerne vil løfte - også når vi ikke har et samarbejde med Paul. Nu får vi flere danskere til også at prøve de andre Homestyles, så flere får øjnene op for det segment i vores portefølje, siger Marie Hürdum, marketingchef hos McDonald's, til Ekstra Bladet.

- Det har også noget at gøre med, hvor mange produkter vi kan have på menuen ad gangen samtidig med, at vi opretholder den speed, som er så vigtig for os, siger hun.

Dagen efter, det er slut med bearnaise, lancerer McDonald's så en kyllingeburger med citronmayo og forårsløg, som også er udviklet af Paul Cunningham.

- Det er den sidste burger, vi laver med Paul Cunningham, siger Marie Hürdum.

Den nye kyllingeburger kan købes frem til 28. juni, og marketingdirektøren fortæller, at McDonald's har mulighed for genintroducere de to Cunningham-burgere på et senere tidspunkt, hvis de skulle få lyst.

