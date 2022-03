Færdig som verdens største

Buc-ee's i New Braunfels mellem San Antonio og Austin i Texas kan snart ikke længere prale af at have verdens største tankstationskiosk.

De 6163 kvadratmeter overgås nemlig snart af kædens første tankanlæg i Tennessee.

Her vil de 120 benzin- og diesel-pumper og den 76,2 meter lange vaskehal nemlig blive suppleret af en kiosk på intet mindre end 6875 kvadratmeter. Det svarer til cirka fem gange en gennemsnitlig dansk discountbutik.

Den gigantiske tankstation bliver en del af oplevelseskomplekset 'The 407: Gateway to Adventure', som også kommer til at indeholde en golf-attraktion, hoteller, sports-oplevelser, go-kart, et destilleri og butikker.

'The 407: Gateway to Adventure' opføres på et 200 hektar stort område øst for Knoxville ud til motorvejen I-40 ved afkørslen til Sevierville - en ferieby ved indgangen til Smoky Mountains. Området forventes at tiltrække knap syv millioner gæster årligt.

Buc-ee's kommende tankstation ved Sevierville kommer til at fylde lige så meget som resten af 'The 407: Gateway to Adventure'. Grafik: the407.com

Den detroniserede tankstationskiosk i New Braunfels, som i øvrigt også byder på 83 toiletter, 31 kasseapparater og 80 sodavandsmaskiner, har været verdens største siden åbningen i 2012. Det forventes, at den kommende rekordholder åbner i slutningen af i år eller begyndelsen af 2023.

Der findes 41 Buc-ee's i USA - langt de fleste i Texas. Kæden har eksisteret siden 1982 og er blandt andet kendt for sin møre barbecue i bistroen, rene toiletter og voldsomt mange sodavandsautomater.

GAS Vegas: Få den utrolige historie om verdens største 'rasteplads' her (+).