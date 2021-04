Fandt 15.000 bier i sin bil

En mand tog ud for at handle i Las Cruces i New Mexico, men da han kom tilbage til sin bil, fandt han 15.000 bier, som havde slået sig ned i den

Efter en shoppetur i Las Cruces i staten New Mexico i USA vendte en mand tilbage til sin bil, hvor der var en summende stemning.

Under shoppeturen var der nemlig omkring 15.000 bier, der havde valgt at flytte ind i hans bil, fordi manden havde ladet et vindue i bilen stå åbent.

Det skriver CNN.

Det tog omkring to timer at få fjernet bierne. Foto: LCFD/Ritzau Scanpix

I begyndelsen opdagede manden faktisk slet ikke bierne, så han smed bare sine varer ind i bilen og begyndte at køre derfra, før han opdagede sværmen på bagsædet og fik standset igen.

Manden ringede hurtigt til 911, og der blev sendt en gruppe brandmænd ud til stedet. De hørte mandens historie, og så valgte de at ringe efter en af deres kollegaer, som i sin fritid holder bier på sin grund uden for byen. Man kan vel kalde det hans bijob.

Brandmanden hedder Jesse Johnson, og han rykkede ud til parkeringspladsen, hvor bilen holdt, for at hjælpe den stakkels mand af med bierne.

Myndighederne vurderer, at der var omkring 15.000 bier i og omkring bilen, som den heldige brandmand fik lov at tage med hjem til sin egen bifarm.

Heldigvis var der en hjælpsom brandmand ansat, som kunne fjerne bierne. Foto: LCFD/Ritzau Scanpix

Det tog ifølge stationens opslag på Facebook næsten to timer at få fjernet bierne fra bilen. En sikkerhedsvagt fik et bistik, men der blev aldrig tale om nogen større personskade under hændelsen, fortæller de desuden.

'Las Cruces brandstation plejer ikke at fjerne bisværme. Men for at undgå den fare midt på eftermiddagen, som den store sværm udgjorde i et høj-trafikeret område, besluttede brandmændene, at den bedste hjælp var at få sværmen fjernet hurtigt,' skriver stationen i opslaget.