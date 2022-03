Far udråbt som helt: Redder søn fra rasende tyr

I USA er rodeo et rigtigt paradis for cowboys - eller folk der tror, at de er det - fuld af underholdning og adrenalinfyldte konkurrencer.

For de deltagende overgår intet faren ved at sidde på en tyr, når lågen, der slipper dyr og rytter løs i arenaen, åbner.

Man ved, at der er en risiko for at komme alvorligt til skade, men det ser 18-årige Cody Hooks stort på, for rodeo er hele den unge Louisiana-knægts liv.

Men for nylig gik det galt ved at arrangement i Belton, Texas, hvor Cody deltog.

Helt galt.

Det skriver People.

Cody Hooks blev således brutalt slynget af den rasende tyr, han skulle ride på, men i faldet blev han tilmed uheldigvis ramt i hovedet af dens horn, hvilket slog ham bevidstløs.

Mens han lå dér hjælpeløs på jorden, lagde den tunge og sure tyr an til et angreb på ham, men så vidt gik det heldigvis ikke - takket være én mand: hans far.

Det er ikke unormalt, at rodeoryttere bliver ramt af det dyr, de rider på. Men det er ikke normalt at se en redningsaktion som den, publikum oplevede, efter at Cody Hooks var stanget og faldet.

Hans far bliver nemlig nu hyldet vidt og bredt som en regulær helt for at haste ind i manegen og kaste sin krop over sin søns for at beskytte ham.

Først nu gået viralt

Faktisk skete episoden tilbage i midten af februar, men først nu er videoen gået viralt på internettet.

Da rodeo-medarbejdere ikke formår at berolige og indfange dyret, ses tyren rette øjnene mod stakkels sagesløse Cody.

Men inden den når at stange den sårede knægt yderligere, springer faderen til undsætning og lægger sig med kroppen over sønnen som afskærmning, mens han især beskytter ansigtet og hoved med sit eget.

Tyren når at stange Landis Hooks i ryggen med sine spidse horn, men det kunne have været meget, meget værre ifølge Cody, som selv har delt klippet fra sit uheld på sin egen Instagram-profil.

En fandens far

Cody fortæller i teksten til videoen, at han normalt ikke er en, der poster videoer, hvor han falder af en tyr. Det er ikke noget, man praler af i de kredse.

Men i dette tilfælde har han dog gjort en undtagelse for at hylde og takke både sin far, men også hjælperne i arenaen, der trods alt var hurtige efterfølgende til at få det rasende dyr væk fra far og søn, da de lå på jorden.

- Det sidste, jeg husker er, at jeg tog fat i min wrap (specielt rodeoudstyr, red.), inden jeg nikkede med hovedet, og det var dét. Ud fra hvad folk fortæller mig, ramte tyren et eller andet med sin hofte, da startskuddet lød, og derfor blev den oprevet og slyngede mig pludselig sidelæns.

- Tyrens horn ramte mig lige bag øret på et punkt, der gjorde, at jeg blev knockoutet, lyder det fra Cody i mediet kxxv.com.

Han understreger, at han trods uheldet er ved godt mod og bestemt ikke er færdig med at ride rodeo.