Farvel til de høje sko: Piller ved 'sexet' maskot

Pak sjoverten væk, kammerat.

Den pirrende og sexede kvinde-M&M's fra chokolade-mærkets reklamefilm har byttet sine støvler ud med et par kondisko.

Dertil har de bare arme og ben fået en hvid tildækning.

Dermed er verdens mest sexede chokolade nu lettere at fordøje.

Firmaet bag M&M's, Mars, fortæller i en pressemeddelelse, at ændringen sker for at understrege det sociale ansvar, virksomheden har.

'Det forfriskede M&M's mærke vil inkludere et mere moderne look på vores elskede karakters udseende, såvel som mere nuancerede personligheder for at understrege vigtigheden af selvudtryk og fællesskabs kraft gennem historiefortælling', skriver Mars.

Rene Fredensborg: - Skandale

Ekstra Bladets kulturkommentator er nu ikke så meget for den nye, grønne M&M's.

- Det er en skandale. Ved du hvad, det er nypuritanisme, siger Rene Fredensborg med reference til et begreb, der betyder streng moral i forbindelse med eksempelvis sex.

- Det er bad 'woke-ism', det er 'woke-ism 'gjort forkert, siger Rene Fredensborg som også fortæller, han godt kunne se det sensuelle i den originale udgave.

