Fastelavnsbolle-amok: Omsætning femdoblet

Hvis du den seneste tid har sat tænderne i en bolle fyldt med creme, flødeskum og andre gode sager, er du langt fra den eneste.

Salget af fastelavnsboller er nemlig eksploderet, skriver både Politiken og TV2.

Og trangen til de populære boller kan mærkes hos det lille københavnske bageri Andersen Bakery.

- Vi har ekstremt travlt. Det bliver nok til et gennemsnit på 2000 fastelavnsboller om dagen, og vi er kun et lille bageri. Så selvom vi gerne vil lave lidt andet, så kunderne også kan købe brød og croissanter, når de kommer, er det primært det, der fylder, siger bagerchef i Andersen Bakery, Nichlas Jaime Frese, til Ekstra Bladet.

Selvom det er fastelavn hvert år, er travlheden helt usædvanlig, og det kan ses på omsætningen.

- På de gode dage ligger vi for tiden på omkring 150.000 kroner i omsætning. Normalt er en god dag omkring 65.000 kroner i omsætning, og hvis man sammenligner med ugerne op til fastelavnsweekenden sidste år, vil jeg tro, at vores omsætning er 5-6 gange højere i år, siger bagerchefen.

Fokus på kvalitet

Nichlas Jaime Frese ved ikke, hvorfor fastelavnsbollerne pludselig er blevet så hypede, som de er.

- Men mit bedste bud er, at der i år er et behov fra forbrugernes side for at fylde dagen med andet end bare corona, og så det er dejligt at købe en fastelavnsbolle, som der er blevet gjort noget ud af, siger han.

Selvom travlheden har betydet, at de tit har været bagude med produktionen, går de dog ikke ned på kvaliteten.

- Det er vigtigt for mig, at kvaliteten er i orden. Så vil vi hellere skære noget af det andet fra. Så det er noget med at finde ud af, hvor meget vi kan lave, og hvor mange hænder vi har til det. Vi har også været nødt til at hyre ekstra personale ind, siger han.