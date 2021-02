Fastfood-gigant sagsøgt for millioner

To kunder har sagsøgt fastfoodkæden Subway for millioner, da de mener, der ikke er tun i tun-sandwichen. Tv-program skyder anklagen i sænk

To kunder fra Californien lagde 21. januar sag an mod sandwich-giganten Subway, da de ikke mener, at kædens tun-sandwich indeholder tun.

De mener, at Subway har kapitaliseret på, at kunder er villige til at betale mere for et premium-produkt som tun. De kræver fem millioner dollars - godt 30 millioner kroner - i erstatning.

Angiveligt har sagsøgerne fået indholdet af sandwichen testet og er nået frem til, at det er 'en blanding af forskellige sammensætninger, der ikke udgør tun, men som alligevel er blevet blandet sammen af tiltalte for at efterligne udseendet af tun', skriver Mercury News.

Afviser beskyldning

Subway var hurtigt ude og afvise beskyldningen som 'hensynsløs og forkert', og nu får de måske hjælp af det undersøgende tv-program Inside Edition.

Journalister fra programmet fik først lov at tjekke ingrediens-listen på en sending tun i vand hos en Subway-restaurant i Queens, New York. Listen viste, at indholdet er tun, vand og salt.

Første ændring i over 20 år

Efterfølgende købte journalisterne en tun-sandwich hos tre forskellige Subway-restauranter i området og sendte prøver af indholdet til laboratorie-undersøgelse hos Applied Food Technologies i Florida, der specialiserer sig i dna-test af fisk.

- Vi bekræfter, at der helt sikkert var tun i de tre prøver, vi fik tilsendt, siger LeeAnn Applewhite, chef for Applied Food Technologies, til Inside Edition.

McMichelin: Her er dommen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Subway i Danmark. De må ikke udtale sig om tun-sagen og henviser i stedet til hovedkontoret i USA.

Til amerikanske medier har de udtalt, at den tun, de bruger, er 100 procent ægte, og at der ingen sandhed er i anklagerne.