Fejring gik galt: Ikea-medarbejdere udvandrer

17. juni gjorde USA's præsident, Joe Biden, med sin underskrift 19. juni til amerikansk helligdag.

Og tidsmæssigt var det ikke helt nok til, at en Ikea i Atlanta kunne nå at gennemtænke fejringen.

I hvert fald endte det med at flere medarbejdere udvandrede, da de så den til lejligheden indførte menu.

Helligdagen har fået navnet Juneteenth, og skal mindes slaveriets ophør 19. juni 1865. Det var den dag, general Gordon Granger som det sidste sted nåede frem til Galveston i Texas med befaling fra højeste sted om, at slaveriet skulle ophøre.

Kylling og vandmelon

Helligdagen benyttede Ikea i Atlanta til at servere friturestegt kylling, mac and cheese, kål, majsbrød, kartoffelmos, farsbrød og vandmelon i medarbejderrestauranten.

Flere anonyme medarbejdere kalder menuen racemæssig ufølsom baseret på uvidenhed.

- Du kan ikke sige, at servering af vandmelon 19. juni er en soulfood-menu (afro-amerikansk madtradition, red.), når du ikke engang kender historien. De plejede at fodre slaver med vandmelon i slavernes tid, siger en medarbejder til radiostationen CBS46 ifølge Huffington Post.

Mindst 20 sorte medarbejdere udvandrede i protest mod menuen.

- Mange blev kede af det. De ville hellere sige op end komme tilbage på arbejde, siger en medarbejder.

Juneteenth-menuen i Ikea i Atlanta var kun tiltænkt medarbejderne, mens kunderne blev spist af med de traditionelle kødboller med tyttebær og mos. Arkivfoto: Jack Dempsey / Ritzau Scanpix

Lægger sig fladt ned

Møbelgiganten bliver også beskyldt for ikke at tage sorte medarbejdere med på råd, da menuen skulle udformes. Det afviser Ikea. Men ellers lægger de sig fladt ned.

'Vi fejlede og undskylder oprigtigt.'

'Vi værdsætter vores kollegaers stemmer og ændrede menuen efter at have modtaget tilbagemeldinger om, at den udvalgte mad ikke afspejler den dybt meningsfulde traditionelle mad, der historisk set er blevet serveret på festdagen,' skriver Ikea i en udtalelse.

Ifølge Ikea var menuen kun tiltænkt varehusets medarbejdere og altså ikke kunderne, som blev spist af med kødboller og tyttebær.