Kun i Ekstra Bladet

Turnoff, rødt flag, dealbreaker og nu også ’icks’. Der er mange ord til at beskrive den følelse, man får, når man dater en ny person, og de pludselig får sagt eller gjort noget, der får en til at indse, at de nok ikke skal inviteres med hjem til mor og far.

Men hvad definerer internettets nyeste buzzword inden for datingverdenen? Og hvordan adskiller det sig fra de mange andre begreber, vi i forvejen navigerer rundt i?