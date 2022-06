Finder guldskat til milliarder på skibsvrag

På et skibsvrag flyder det med guldmønter, som har en værdi på op mod 20 milliarder dollars, men der er flere, der mener, de har krav på skatten

For første gang er det gamle skibsvrag San José blevet filmet ud for Colombias kyst, og klippene viser en kæmpe guldskat ombord på vraget.

Den skat er op mod 20 milliarder værd, og derfor er der mange, som gør krav på den og gerne vil have fingre i den. En retssag er påbegyndt blandt de stridende parter.

Det skriver TV 2.

Skibet sank i begyndelsen af 1700-tallet, da det skulle hente guld i Sydamerika for Spanien. Her stødte det på et engelsk skib, som skød det i sænk, og det endte på bunden med hele besætningen på 570 mand.

Guldmønterne er blevet vurderet til alt fra 100 millioner til 20 milliarder dollars. Foto: Colombian Presidency/AFP/Ritzau Scanpix

Vraget blev lokaliseret i 2015, men det er først nu, det er lykkedes Colombianerne at optage video fra vraget på bunden. Her ser man tydeligt de mange guldmønter, mens der ligeledes er dyre ting som porcelæn ombord på skibet.

Det har dog også givet anledning til en retssag mellem USA og Colombia, da amerikanerne har fundet skibet, som dog befinder sig på colombiansk grund.

