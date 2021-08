Flyder over med annoncer: Til salg for op til 10.000 kroner

DBA-brugere fra hele landet håber at kunne gøre en god handel ved at sælge sko fra Lidl's kollektion

Siden butikskæden Lidl forleden udkom med 'The Lidl Collection' i Danmark, er sko, badesandaler og strømper med Lidl's genkendelige logo blevet revet ned af butikshylderne landet over.

Men selvom de farverige sneakers ifølge Ekstra Bladet modeekspert, Jim Lyngvild, er skræddersyet til de modebevidste unge, har mange af køberne tilsyneladende ikke tænkt sig at bruge dem selv.

I hvert fald er der i skrivende stund utallige par sko til salg på DBA, hvor sælgerne kræver beløb på op mod 10.000 kroner.

En af dem, der har sko til salg på DBA, er brugeren Nikolaj, som Ekstra Bladet har talt med. Han ønsker ikke sit efternavn frem i artiklen, men vil gerne fortælle nærmere om, hvorfor han nu sælger skoene.

- Jeg så en artikel om skoene i morges, og jeg bor i et område, hvor det ikke ligefrem er modepolitiet, der huserer, så jeg tjekkede den lokale Lidl og købte de sko, der var i butikken, fortæller han og fortsætter:

- Der var ti par i butikken, da vi kom, jeg tog de seks af dem, og resten forsvandt, da jeg stod derinde.

Brænder inde med sko

Nikolaj er ikke en af dem, der kræver flere tusind kroner for skoene, men alligevel er han endnu ikke blevet oversvømmet af bud, fortæller han.

- Jeg kan normalt ikke lide, når folk hamstrer, men det her var bare lidt for sjov. Jeg tænkte, at hvis de nu forsvinder fra butikkerne med det samme, og alle vil have dem - ligesom i andre europæiske lande - kan det jo blive en god investering, ligesom en aktie der stiger.

- Og jeg er bestemt villig til at slippe dem for meget mindre end 10.000 kroner, siger han.

DBA-brugeren Mads, der også har Lidl-sko til salg for et mindre beløb, er dog knap så optimistisk.

- Mit bud er, at der om få dage er mange mennesker, der brænder inde med sko, de ikke kan passe eller komme af med. Men mon ikke de er meget gode at have i bankboksen til næste bølge, siger han til Ekstra Bladet.

Lidl-skoene koster 111 kroner i butikkerne.

