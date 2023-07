Flyselskab tvunget til at servere KFC

Passagerer på et British Airways-fly måtte søndag overleve på kærlighed og kildevand og kylling på en i alt 12 timers rejse fra Turks- og Caicosøerne i Caribien til London.

Der var nemlig problemer med nedkølingen af den oprindelige menu, så kabinepersonalet så sig nødsaget til at kassere det hele.

Det skriver News.com.au.

I stedet gik personalet på Bucket-rov i lufthavnen i Nassau i Bahamas, hvor flyet skulle mellemlande før den sidste otte timer og 20 minutter lange flyvning til Heathrow.

- Med begrænsede muligheder tilgængelige i lufthavnen, gik vores personale i aktion og sørgede for, at vores kunder ombord på vores fly fik noget at spise, siger en talsperson for British Airways til mediet.

På sociale medier kan man se flere billeder af kabinepersonalet, der deler kyllingelår ud til passagerne.

Også på Business Class måtte passagerne nøjes, som det ses på dette foto, hvor Andrew Baileys datter viser dagens ret frem:

- Vi undskylder overfor vores kunder, at den fulde menu ikke var tilgængelig, og at vi var nødt til at improvisere, lyder det fra talspersonen for British Airways.

Og så var der eller dømt 'Fly on the Chicken Wings of Love' hele vejen til London.

