Flyvetur gik galt: Julemand fanget i el-ledning

Kort før juleaftensdag gik det galt for en lettere chokeret julemand, der tilsyneladende mistede herredømmet over sin flyvende 'kane' og landede i nogle el-ledninger

I et forsøg på at sprede lidt julestemning, måtte en mand reddes ned af brandfolk, efter hans 'kane' kom i stødet før jul.

Under dække af at være julemanden, havde manden ved hjælp af en paramotor delt søde sager ud til byens børn i udkanten af Sacramento, Californien.

Men så gik det galt, og han blev viklet ind i en el-ledning, og måtte hjælpes ned af brandvæsnet.

Det skriver People.

- Det viser sig, at julemanden forsøgte at få et sidste minuts sjov inden ferien, men endte i en højspændt situation, fortæller California Highway Patrol på Facebook.

Politiet tilføjer, at de typisk ikke reagerer på øjenvidneberetninger om julemanden, men at der var så mange opkald om dette, at de ikke kunne ignorere det.

- Vi er glade for at kunne fortælle, at julemanden er uskadt og vil være klar til jul, men muligvis med en ny slæde, skrev brandvæsnet i Sacramento på Twitter.

Foto: Metro Fire of Sacramento/Twitter