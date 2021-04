Født med særlig krop: Nu går han viralt

Corey Bennett fra staten Indiana i USA er gået viralt, efter at han postede en video på det sociale medie TikTok, hvor han laver tricks med sin krop.

Hvis du er på TikTok er det svært at undgå, den nyeste trend, hvor folk prøver at ødelægge et æg ved at placere det i albueleddet og spænde med musklerne.

Men Corey Bennett har taget udfordringen til nye højder og gør det, der tænkes at være umuligt. Han placerer ægget i sin brystkasse og knuser det ved at skyde skuldrene sammen.

Corey Bennett er født uden kraveben og er derfor mere fleksibel end de fleste.

Han lider af knoglesygdommen cleidocranial dysplasi, der påvirker kranium, kæbe, tænder, højde og knæ.

Derfor kan han også skyde skuldrene sammen, hvilket han i første omgang blev kendt på. Nu har han en særlig opfordring til folk, der føler sig lidt anderledes.

- Lyt ikke til andre. Man vil selvsagt gerne have, at folk siger pæne ting om dig, men lad ikke 'haters' trække dig ned, siger Corey Bennett i videoen, du kan se øverst i artiklen.

- For du er anderledes, men du er fantastisk. Du er fantastisk anderledes, afslutter han.