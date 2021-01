Første ændring i over 20 år

Den amerikanske fastfood-kæmpe Burger King har ændret sit logo for første gang i over 20 år. Det skriver blandt andet Reuters og CNN Business.

I det nye logo har Burger King droppet den blå kurve, der har været en del af logoet siden 1999. Teksten 'BURGER KING', som har gjort det ud for indholdet i en burger, er heller ikke længere bredere en burgerbollen. Det minder samtidig om det logo, Burger King brugte fra 1969-1999.

Gammelt og nyt logo side om side. Pr-foto

Sammen med det nye logo har Burger King også udviklet ny emballage til maden, medarbejderuniformer og skilte.

Burger King har også indført lidt mere afdæmpede røde, grønne og brune farver samt en nyudviklet skrifttype.

- Vi har arbejdet meget med fødevarekvaliteten og oplevelsen. Vi følte, at vi ved at pakke alt det ind i en ny visuel identitet bedre kunne signalere til vores kunder, at vi udvikler os, siger Fernando Machado, global marketingchef for Restaurant Brands International, som ejer Burger King, til Reuters.

Den nye skrifttype, som den kan opleves på Burger Kings amerikanske hjemmeside.

En uafhængig brandingekspert, som CNN har talt med, er ikke uenig.

- Set i lyset af den nuværende situation i verden, føles den nye identitet varm og velkendt, siger Douglas Sellers fra Siegel+Gale.

Han mener, at det nye logo vil blive genkendt øjeblikkeligt i hele verden, og at de nye farver fremkalder glæde og leder tankerne hen på Burger Kings historiske arv.

Kunder vil kunne se ændringerne med det samme i reklamer, men det vil tage adskillige år, før kædens 19.000 restauranter verden over er blevet renoveret.

Logo og skrifttype er endnu ikke implementeret på Burger Kings danske hjemmeside.