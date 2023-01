Første gang i 50.000 år: Sjælden grøn komet viser sig

Er man hobbyastronom er der rigtig god grund til at finde stjernekikkerten frem.

For i disse dage flyver den sjældne grønne komet med navnet C/2022 E3 hen over den mørke vinterhimmel. Det skriver The Guardian.

Kometen blev opdaget i sidste måned på Zwicky Transient-obersvatoriet, hvor man har regnet sig frem til, at det altså er 50.000 år siden, den sidste gang viste sig på himlen for en heldig neandertaler eller to under den seneste istid.

Kometen, som kommer fra Oortskyen i udkanten af ​​solsystemet, vil komme tættest på Jorden onsdag og torsdag i næste uge, når den fræser forbi Jorden blot 43 millioner kilometer fra vores planet.

Er man ikke hobbyastronom, kan man dog også være heldig og få et glimt af kometen uden en stjernekikkert.

Man kan nemlig se kometen på hele den nordlige halvkugle, hvis man da ikke render ind i en tung regnvejrssky.