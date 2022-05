For første gang i 150 år: Historisk landsted til salg for stort millionbeløb

Når man kører ned ad lindealleen til gården Strødam uden for Hillerød, vil man måske for et øjeblik tro, at man er havnet et sted i Alperne i stedet for et naturreservat i Nordsjælland.

Det vilde landsted, som er et af de mest usædvanlige udbud på markedet lige nu, er nemlig opført i schweizisk byggestil, og for første gang, siden det blev bygget for 150 år siden, er det nu offentligt til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Indenfor spreder det historiske hjem sig over 800 kvadratmeter med intet mindre end 25 værelser; heriblandt et bibliotek, et musikværelse og et badeværelse med guldkupler.

Det fremgår af salgsmaterialet fra liebhavermægleren Pernille Sams.

Udenfor er der en garage med plads til fire biler - og så har den nuværende ejer også fået opført en eksakt kopi af gården i størrelse én til fem, der for eksempel kan bruges som et hundehus.

Prisen for den opulente bolig, inklusive 1,25 hektar jord med sø og skov i Strødam Plantage, er 28,6 millioner kroner.

Hjem med rig historie

Det er ikke hvem som helst, der i sin tid byggede det eksklusive landsted: C.F. Tietgen, en af danmarkshistoriens rigeste erhvervsmænd, som blandt andet stod for færdiggørelsen af Marmorkirken i København, fik nemlig opført Strødam som en privat bolig i 1800-tallet.

Tietgen, der har lagt navn til gader og veje i blandt andet hovedstaden, brugte da også nogle af de samme materialer i sit hjem, som i den kuplede kirke, der efter hans tiltræden endelig stod færdig i 1894 efter næsten 150 års byggeproces.

Hvis det er dig, der skal købe industrimandens usædvanlige hjem, skal du være villig til at betale mere end gennemsnittet i den nordsjællandske kommune Hillerød, hvor det ligger:

Ifølge Boliga.dks udbudstal koster en kvadratmeter villa nemlig i øjeblikket i gennemsnit lige over 30.000 kroner i området, hvor kvadratmeterprisen for Tietgens historiske hus derimod ligger på knap 34.600 kroner.

Se C.F. Tietgens vilde landsted her.