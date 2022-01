For tyk til rummet

En mand på 150 kilo vandt en konkurrence om at komme ud i rummet. Desværre var han for tyk

En rejse væk fra jordkloden er noget, mange drømmer om, og drømmen blev næsten en realitet for en mand fra USA, indtil han trådte op på vægten.

Piloten Kyle Hippchen, 43, fra Florida var en lykkelig mand, da han sidste år vandt adgang til SpaceX's første turisttur ud i rummet.

Men heldet viste sig at være brugt det forkerte sted. For SpaceX kan ikke tage rejsende ind, der overskrider en vægt på 113 kilo.

Stakkels Kyle vejer 150 kilo, og derfor har han nu måttet afgive sine billetter til en ven fra college.

Det skriver blandt andre Daily Mail.

Brugte 4000 kr

Normalt ville en tur op i rummet koste en halv bondegård, men gennem et lotteri kunne håbefulde eventyrere købe lodtrækningsbilletter, og Kyle Hippchen købte en del.

Men da lykkerusen over at være den heldige vinder ramte piloten, måtte han indse, at han havde glemt at læse det med småt.

Derfor måtte han bittert give billetten videre en ven, som Kyle Hippchen vidste ville værdsætte den lige så meget, som han selv ville.

- Jeg prøvede at finde ud af, hvordan jeg kunne tabe mig 37 kilo, hvilket jeg mener er muligt, men det er ikke den sundeste ting at gøre, fortæller Hippchen.

- Jeg er sindssygt skuffet, men det er, hvad det er.

Selvom SpaceX har store armbevægelser, må rumfartsvirksomheden også erkende, at det er lettere sagt end gjort at få raketterne til at fungere efter hensigten.

For et år siden eksploderede en raket under en landing, og i går måtte SpaceX meddele, at en af deres raketter snart vil kollidere med månen.