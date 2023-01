Forbyder dette ord: Slut med at sige mumie

De fleste er efterhånden enige om ikke at bruge ord som 'neger', 'perker' eller 'lebbe', der af mange regnes for nedværdigende og dehumaniserende udtryk.

Men snart er der et nyt ord, der skal tilføjes til listen over udtryk, som man måske lige skal være obs på.

For i Storbritannien skal man nu til at vise et større hensyn til de døde, så man ikke krænker dem. Det mener i hvert fald en lang række muséer, der nu vil gøre op med betegnelsen 'mumie'.

The British Museum har valgt, at man fremover vil kalde mumier for 'mumificerede personer' af respekt for de døde. Det skriver Daily Mail.

Samme tilgang har man valgt på The Great North Museum: Hancock og på National Museum of Scotland i Edinburgh, hvor en talsperson understreger over for Daily Mail, at det ikke er, fordi man ikke må bruge ordet 'mumie'.

- Men hvis vi kender navnet på en person, bruger vi det, og ellers bruger vi 'mumificeret mand, kvinde, dreng, pige eller person', fordi vi henviser til mennesker, ikke objekter. Ordet 'mumie' er ikke forkert, men det er dehumaniserende, hvorimod det at bruge udtrykket 'mumificeret person' tilskynder vores besøgende til at tænke på individet.

Det vides ikke, om museerne vil have omdøbt de populære 'Mumien'-film med Brandan Fraser i hovedrollen. Men den slags associationer til uhyggelige og morderiske gespenster er altså ikke ønskværdig, hvis man spørger de britiske muséer.

Jo Anderson fra The Great North Museum: Hancock siger til Daily Mail, at sagn og fortællinger om 'mumiens forbandelse og film, der fremstiller dem som overnaturlige monstre, kan underminere deres menneskelighed.'