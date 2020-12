Fordømmer unge kvinders badetur

To unge kvinder trækker overskrifter i Spanien for at bade i springvand uden mundbind

To unge kvinder har trukket overskrifter i de spanske medier for en usædvanlig overtrædelse af corona-reglerne i Spanien, der netop nu er hårdt ramt af corona.

De to kvinder badede tidligere i denne uge iklædt bikini i et offentligt springvand midt i centrum af den spanske by Sevilla kl. 04.31 om natten.

Det præcise tidspunkt for overtrædelsen kom til politiets viden, fordi nogle personer havde lagt en video ud på Instagram, hvor de to unge kvinder twerker til kameraet og springer lystigt rundt i springvandet uden at være iført mundbind.

Det skriver flere spanske aviser - heriblandt El Mundo og Lavanguardia.

De to bikini-klædte kvinder danser her lystigt rundt i springvandet. Foto: Emergencias Sevilla

De to kvinder har nu fået bøder for at opholde sig i springvandet, hvilket er forbudt. Og derudover har de fået en bøde for at have overtrådt det spanske udgangsforbud under den anden bølge af corona, hvor det netop nu er forbudt at forlade sit hjem fra klokken 22.00 om aftenen til klokken 07.00 om morgenen. Og selvfølgelig har de også fået en bøde for ikke at bære mundbind.

Politiet i Sevilla har fået oplysninger om, at de to piger muligvis havde deltaget i en fest i en lejlighed tæt ved Plaza de Encarnacion. Derfor er politiet netop nu også ved at undersøge, hvor festen blev afholdt, hvor mange der deltog, og om festen eventuelt kan have udløst en ny smittekæde af corona i Sevilla.

Viceborgmester i Sevilla, Juan Carlos Cabrera, har fordømt de to pigers opførsel og kaldt den uansvarlig. Cabrera efterlyser nu noget mere ansvar, især fra unge mennesker, med henblik på at bekæmpe covid-19.