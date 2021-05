Forventer himmelhøjt hammerslag

Verdens ti dyreste malerier

1.

Titel: Salvator Mundi.

Pris i amerikanske dollar: 450,3 millioner.

Kunstner: Leonardo da Vinci.

2.

Titel: Interchange.

Pris i amerikanske dollar: Cirka 300 millioner.

Kunstner: Willem de Kooning.

3.

Titel: The Card Players.

Pris i amerikanske dollar: Ukendt, men mellem 250-300 millioner.

Kunstner: Paul Cézanne.

4.

Titel: When Will You Marry?.

Pris i amerikanske dollar: 210 millioner.

Kunstner: Paul Gauguin.

5.

Titel: Number 17 A.

Pris i amerikanske dollar: Omkring 200 millioner.

Kunstner: Jackson Pollock.

6.

Titel: No. 6 (Violet, Green and Red).

Pris i amerikanske dollar: 186 millioner.

Kunstner: Mark Rothko.

7.

Titel: Portrætter af Maerten Soolmans og Oopjen Coppit.

Pris i amerikanske dollar: 180 millioner.

Kunstner: Rembrandt.

8.

Titel: Les Femmes d'Alger.

Pris i amerikanske dollar: 179,4 millioner.

Kunstner: Pablo Picasso.

9.

Titel: Nu Couché.

Pris i amerikanske dollar: 170,4.

Kunstner: Amedeo Modigliani.

10:

Titel: No. 5, 1948.

Pris i amerikanske dollar: 140 millioner.

Kunstner: Jackson Pollock.

Kilder: Time, The Telegraph, Reuters.

