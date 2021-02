Forvirret advokat: - Jeg er ikke en kat

En amerikansk advokat er gået viralt, efter han i et Zoom-møde med en dommer ikke kunne fjerne et katte-filter fra sit ansigt

Advokaten Rod Ponton fra den amerikanske delstat Texas er gået viralt, efter han til Zoom-møde måtte informere en dommer om, at han ikke var en kat.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet The Guardian.

I videoen øverst i artiklen forklarer den forvirrede advokat, at han ikke ved, hvordan han fjerner det virkelighedstro katte-filter, som præger hans ansigt.

- Jeg er her. Jeg er ikke en kat, siger Rod Ponton til Zoom-mødets deltagere, mens han forklarer, at hans assistent forsøger at fjerne filteret.

- Det kan jeg se, svarer dommeren Roy Ferguson til advokatens udmelding om, at han altså ikke er en kat.

Efterfølgende har Rod Ponton taget sin virale debut med oprejst pande.

- Hvis jeg kan få landet til at grine for en stund i den svære tid, vi går igennem, så gør lader jeg dem gerne gøre det på min bekostning, siger advokaten til The New York Times.

Du kan se det morsomme klip fra Zoom-mødet øverst i artiklen.

