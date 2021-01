Frieri endte i katastrofe

En 32-årig kvinde fra Østrig faldt 200 meter ned fra en klippe, lige efter hun havde sagt ja til et frieri fra sin kommende 27-årige ægtemand.

Det meget romantiske frieri fandt sted på toppen af bjerget Falkert i Carinthia i Østrig. Men det gik helt galt. Både kvinden og manden overlevede dog den dramatiske ulykke.

Det skriver flere medier heriblandt Kronen Zeitung, Bild og Kaernten

Kvinden gled i sneen på toppen af bjerget, og i forsøget på at redde sin kommende hustru, røg manden også ud over klippen. De faldt begge 15 meter gennem luften fra klippeudspringet.

Herefter rullede kvinden næsten 200 meter videre ned over det snedækkede klippefyldt terræn mod dybet, hvor hun i besvimet tilstand landede ved en sø. Heldigvis var den megen sne med til at redde hendes liv. I forbindelse med faldet lykkedes det for manden at klamre sig fast til en klippe efter det første fald på 15 meter.

Den alpine redningstjeneste Notartzhubschrauber har også lagt et billede ud fra redningsaktionen på deres Facebook.

Det var en helikopter fra Alpin-1-redningstjenesten, der var med til at redde parret. Foto: Alpin-1.

En politimand ved ulykkesstedet udtalte følgende:

- De to personer var ekstremt heldige. De faldt begge 15 meter gennem luften. Hvis der ikke havde været så meget sne, kunne det have set meget anderledes ud.

En forbipasserende fik øje på den besvimede kvinde i sneen og sørgede for at tilkalde hjælp. Hendes kæreste blev reddet fra bjergsiden ved hjælp af en helikopter.

De blev begge efterfølgende behandlet for deres skader på et hospital.