Frygter for øl-tørsten

Der bliver stadig kylet flasker med øl i indkøbsvognen i en stabil og lind strøm. Men med de stigende priser på alt fra brød til yoghurt og madlavningsolie frygter bryggeri-giganten Heineken for fremtiden.

I de første tre måneder af 2022 har Heineken kunnet glæde sig over et stigende salg af øl.

Ølsalget risikerer dog at blive ramt af voksende inflation. Det skriver bryggeriet i en pressemeddelelse i forbindelse med en opdatering på første kvartal 2022.

I kvartalet har det hollandske bryggeri solgt for 52 milliarder kroner. Det er en vækst på 36 procent i forhold til samme kvartal sidste år.

Særligt markederne i Europa og Asien har trukket salget op med flere solgte øl.

Stigende inflation

Der er imidlertid frygt for, at stigende inflation - altså højere forbrugerpriser - kan dæmpe forbrugernes lyst til at købe øl, og at det kan ramme salget.

En stor del af frygten skyldes Ruslands invasion af Ukraine og den krig, som nu har stået på i cirka to måneder.

- Krigen i Ukraine har gjort udsigterne for den globale økonomi mere usikre, ligesom der er opstået mere usikkerhed på råvaremarkedet.

- Vi forventer, at et stigende inflationspres vil påvirke husholdningernes disponible indkomster, og at det kan få betydning for ølforbruget senere på året, står der i pressemeddelelsen.

Heineken er et af verdens største bryggerier og en af de største ølproducenter. Bryggeriet konkurrerer blandt andet med danske Carlsberg.

Carlsberg vil torsdag i næste uge komme med sin egen opdatering på første kvartal 2022.