Går amok over ny chips-smag

Årets aprilsnar fra Taffel Chips var et nyt produkt med smag af fynsk brunsviger.

Men nu får løgnen ben at gå på, da chipsproducenten alligevel har valgt at lave et lille parti Taffel Brunsviger.

Poserne udloddes igennem en konkurrence på Taffels Facebook-side, og brugerne kan slet ikke stå for det.

- Det stak lidt af hen over weekenden, det må man sige.

- Vi er overvældede over det engagement, det har skabt. Vi ved jo godt, at chips generelt ikke er en kategori, folk bruger synderligt meget tid på, når de vælger i butikken. Men vi kan godt se, at når vi laver noget på Facebook og Instagram, så involverer folk sig rigtig meget i det, siger Taffels Marketing Manager, Ronni Köhl-Holk, til Ekstra Bladet.

Taffels Facebook-brugere skal kommentere opslaget for at deltage i konkurrencen. I skrivende stund har over 43.000 benyttet sig af den mulighed. Det er fem gange to poser på højkant.

- Det rammer en trend, hvor du har en kombination af salt og sødt. Du har en salt kartoffelchip, som bliver blandet med en sød brunsviger. Så på den led, giver det egentlig meget god mening, siger Ronni Köhl-Holk.

Han vil da heller ikke afvise, at der fremover kommer flere chips med en lidt sødere smag.

- Det har fået mig til at være mere positivt i forhold til nogle lidt anderledes smage, og det kunne sagtens være, at vi kommer med en lidt sødere variant på et tidspunkt.

I alt bliver der produceret under 100 poser af Taffel med brunsviger.

