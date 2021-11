Går viralt: Se den vilde video

Hvordan fanger man ungdommens interesse under en valgkamp?

Den fynske konservative politiker Henrik Nielsen har givet sit bud, der netop nu spreder sig hastigt på de sociale medier, efter han lagde videoen op tidligere på dagen.

Henrik Nielsen, der greb valgkampen an på samme måde i 2013 og 2017, fortæller til Ekstra Bladet, at han forsøger at skabe lidt glæde under fejringen af demokratiet.

- Valgvideoerne i 2013 og 2017 gik også viralt. Vi var i samtlige medier i Danmark. Måske bortset fra Kristeligt Dagblad. Så mange har spurgt, hvornår der kommer en mere. Vi har haft forskellige idéer og koncepter oppe og vende, og vi er meget tilfredse med udfaldet, siger han over telefonen.

I den nye video forsøger han at indfange de unges stemmer til tonerne af Tommy Seebachs 'Hip Hurra Det' Min Fødselsdag', som det kan ses herunder:

- Jeg har hørt fra min producent, at Anders Hemmingsen (influencer med 1,1 mio. følgere på Instagram, red.) har delt den, og at så bliver det ikke større. Så det er vi selvfølgelig spændt på at følge med i, siger Henrik Nielsen.

At kalde ham en gudbenådet sanger vil nok være at stramme den, og det erkender han også blankt.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg ikke er et stort sangtalent, og det er en del af konceptet, at det skal være sjovt. Man må synge med det næb, man er blevet givet, så det handler om at skabe lidt glæde under valgkampen, der jo er en fest for vores demokrati.

- Hvad har du fået af reaktioner?

- Der er allerede adskillige visninger, kommentarer og delinger. Og indtil nu er det positive reaktioner, der er kommet, fortæller Henrik Nielsen.

- Hvis man skal lege djævlens advokat, så er det måske også lidt trist, at man skal ty til videoer som denne for at fange ungdommens interesse, hvis du kan følge mig?

- Ja, det kan jeg måske godt. Men ingen siger, at politik skal være grønt og kedeligt, for jeg formidler også politiske budskaber, og det gør jeg på en sjov måde. Hvis det kan få folk til at se, hvad jeg står for, så er det fint med mig, siger Henrik Nielsen, der er på valg for fjerde gang.

Han forventer, at man kommer til at se mere af det fremover.

- Video og levende billeder kan noget særligt, når der skal formidles et budskab, og jeg kan ikke love, at vi ikke prøver igen. Nu må vi se, men jeg tror det. Det er et medie, som vi kommer til at bruge endnu, endnu mere, spår han.