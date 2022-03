Går viralt verden over med sang fra bombeshelter

Flere private videoer fra ukrainske bombesheltere deles på de sociale medier. I en af de rørende videoer synger en lille ukrainsk pige Disney-hittet 'Let It Go'

En hjerteskærende video af en ung ukrainsk pige ved navn Amelia er gået viralt, efter videoen torsdag blev lagt på Facebook.

I videoen ses Amelia og en masse andre ukrainske borgere gemme sig i et bombeshelter et ukendt sted i Ukraines hovedstad, Kiev. Nogle folk ligger på gulvene, mens andre står tæt rundt omkring den lille pige.

Ved optagelsens start er der snak og støj i den trange kælder, men lige så snart pigen begynder at synge, bliver folk helt stille, stopper med deres små gøremål og lytter opmærksomt.

Vi ser jer

Videoen er blevet delt flittigt, og den oprindelige sangstemme bag Disneyhittet 'Let It Go', skuespilleren og sangeren Idina Menzel, har også delt videoen af den lille pige på sin Twitter-profil.

'Vi ser jer. Vi ser jer virkelig,' skriver hun til opslaget.

Smukt violinspil

En anden video, som også florerer på de sociale medier, er en kvinde, der spiller smukt på violin for sine ukrainske medborgere i det bombeshelter, hvor de er nødsaget til at søge tilflugt, mens russiske bomber falder over Ukraines hovedstad.

Videoen er blandt andet delt af Laurence Tribe, som er en af de største eksperter i statsret i USA.

'Hjerteskærende smukt violinspil af en ukrainsk kvinde i et bombeshelter, mens Putins bomber falder. Hør - og deltag i den humanitære hjælp. Vi lærer alle, hvordan vi skal give modstand. Please, please hjælp!', skriver Laurence Tribe.