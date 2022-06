Galt eller genialt? Så meget kan du få for to millioner kroner

Der har i den grad været en prisfest på boligmarkedet i de seneste år, og de fleste steder i landet er kvadratmeterne blevet betydeligt mere værd.

Men der er stadig stor forskel på, hvor meget hus du får for pengene, hvis du for eksempel går på boligindkøb med to millioner kroner på lommen - alt efter hvor du befinder dig i landet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk, der har udregnet, hvor mange kvadratmeter det runde beløb kan veksles til rundt omkring i landets kommuner ud fra de aktuelle kvadratmeterpriser for huse til salg.*

På Frederiksberg kan du få, hvad der svarer til et værelse – eller 21 kvadratmeter - hvis du lægger to millioner kroner på bordet.

De svimlende høje boligpriser i den mondæne hovedstadskommune i København betyder nemlig, at blot en enkelt huskvadratmeter i øjeblikket koster næsten af 97.500 kroner.

På Lolland kan du derimod for selv samme beløb få dig et helt hus - og endda et ganske rummeligt et af slagsen:

Et boligbudget på to millioner kroner er nemlig nok til at købe en villa på 315 kvadratmeter til blot 6.350 kroner stykket i ø-kommunen.

Udsigt til mere for pengene?

Huspriserne er de seneste par måneder begyndt at stige efter de i en periode har ligget i dvale efter de to vilde coronaår i 2020 og 2021, hvor priserne slog rekord måned for måned.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at boligkøberne kommer til at få betydeligt mindre plads for pengene i den nærmeste fremtid – nærmere tværtimod. Det fortæller Mikkel Høegh, der er boligøkonom hos Jyske Bank:

- Jeg tror, vi ser ind i et andet halvår af 2022, hvor boligmarkedet må tilpasse sig den aktuelle økonomiske situation. Så der bliver færre bolighandler og dermed også boligpriser, der falder, siger han til Boliga.dk og fortsætter:

- Det bliver nok ikke et blodbad, mindre kan gøre det. Men vi kommer ikke uden om, at stigende renter, lavere lønninger og højere leveomkostninger gør, at der er modvind på boligmarkedet. Hertil kommer usikkerhed om, hvad fremtiden bringer. Jokeren er, at udbuddet af boliger stadigvæk er meget lavt, hvilket kan holde priserne høje, siger Mikkel Høegh.

Efter Lolland får du mest plads for pengene på Morsø, hvor to millioner også kan veksles til et hus på over 300 kvadratmeter for to millioner kroner, hvor du derimod ikke får mere end 25 kvadratmeter at rutte med, hvis du medbringer samme boligbudget på husmarkedet i Gentofte - den næstdyreste boligkommune efter Frederiksberg.

Se hvor meget du får to millioner kroner i din kommune her.

*Tallene er baseret på udbudskvadratmeterpriser for villa/rækkehuse udbudt d. 1. juni 2022.